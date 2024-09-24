Атака "Шахедами": в Киевской области работают силы ПВО
Источник:Киевская ОВА
Российские захватчики атакуют Украину "Шахедами" ночью 24 сентября. По вражеским дронам на Киевщине работают силы ПВО.
Об этом заявила Киевская ОВА в телеграм-канале. Что уже известно о вражеской атаке, передает 24 Канал.
Обратите внимание Воздушная тревога в части областей: Россия атакует "Шахедами"
Атака "Шахедами" на Киевскую область 24 сентября
В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.
В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в ОВА.
Также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
На Полтавщине прогремели взрывы
Заметим, что около 01:20 в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахеды".
Читайте также Россия повторно атаковала Запорожье: ударила по критической инфраструктуре и домам, есть жертва
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте