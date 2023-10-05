Атака "Шахедами": в Кировоградской области враг попал в объект инфраструктуры

Российские захватчики ночью 5 октября атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого обстрела в Кировоградской области нашего государства есть попадание.

В частности, оккупанты попали в объект инфраструктуры, расположенный в области. Сейчас на месте прилета работают экстренные службы.

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Что известно о последствиях попадания в Кировоградской области

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал, что этой ночью российский агрессор атаковал область дронами. В регионе также работала украинская противовоздушная оборона.

Сбито 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных,

– сказал он.

Райкович также подчеркнул, что все соответствующие службы привлечены для ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура Кировоградской области повреждений не получила.

Напоследок он поблагодарил наши Вооруженные Силы за то, что мы живы. Райкович отметил, что вместе наш народ силен, а Украина обязательно одержит победу.

Сколько "Шахедов" запустили оккупанты по Украине