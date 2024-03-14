Россия атакует Украину дронами: куда направляются вражеские "Шахеды"
14 марта вечером оккупанты запустили по нашей стране ударные беспилотники. Воздушные силы сообщили об угрозе для нескольких регионов.
Атаку дронов россияне традиционно начали с юга – с оккупированной территории Херсонщины в направлении Николаевщины. Где сейчас находятся вражеские БПЛА, читайте дальше.
Смотрите также Ни с кем не будем согласовывать, – Данилов о решении Киева по поражениям целей в России
На Житомирщине объявили воздушную тревогу. Несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят на Хмельнитчину и Житомирщину. Остальные – курсом на запад. Воздушные силы заявили, что "Шахеды" сейчас – в разных районах Винницкой области, движутся курсом на запад. Мониторинговые каналы пишут, что более 10 беспилотников – на Западе страны. Сейчас они летят в Хмельницкую область. Хмельницкая область – воздушная тревога. Вражеские дроны находятся в Винницкой и Черкасской областях. Они направляются на запад. Одесская область, Херсонщина, Николаевщина – отбой воздушной тревоги. В Черкасской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Ударные дроны находятся на Николаевщине, в Одесской, Кировоградской области. Беспилотники направляются в Винницкую и Черкасскую области. Группа "Шахедов" приближается к Кропивницкому с юга. Силы обороны Юга заявили о работе ПВО в Одесской области по БПЛА. Они попросили местных жителей не снимать работу средств противовоздушной обороны. "Шахеды" находятся на границе Николаевской и Одесской областей и на границе Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Они направляются на северо-запад. Воздушные силы сообщили об атаке "Шахедов" на Николаевщину с юга. Первая группа направляется на северо-запад. Вторая группа с территории Херсонщины летит Николаевскую область по западному курсу.
Где сейчас "Шахеды"
Атака дронов на Николаевскую область с юга продолжается
Оккупанты запустили ударные БПЛА
На Житомирщине объявили воздушную тревогу.
Несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят на Хмельнитчину и Житомирщину. Остальные – курсом на запад.
Воздушные силы заявили, что "Шахеды" сейчас – в разных районах Винницкой области, движутся курсом на запад.
Мониторинговые каналы пишут, что более 10 беспилотников – на Западе страны. Сейчас они летят в Хмельницкую область.
Хмельницкая область – воздушная тревога.
Вражеские дроны находятся в Винницкой и Черкасской областях. Они направляются на запад.
Одесская область, Херсонщина, Николаевщина – отбой воздушной тревоги.
В Черкасской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Ударные дроны находятся на Николаевщине, в Одесской, Кировоградской области. Беспилотники направляются в Винницкую и Черкасскую области.
Группа "Шахедов" приближается к Кропивницкому с юга.
Силы обороны Юга заявили о работе ПВО в Одесской области по БПЛА. Они попросили местных жителей не снимать работу средств противовоздушной обороны.
"Шахеды" находятся на границе Николаевской и Одесской областей и на границе Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Они направляются на северо-запад.
Воздушные силы сообщили об атаке "Шахедов" на Николаевщину с юга. Первая группа направляется на северо-запад. Вторая группа с территории Херсонщины летит Николаевскую область по западному курсу.