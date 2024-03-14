Россия атакует Украину дронами: куда направляются вражеские "Шахеды"

14 марта вечером оккупанты запустили по нашей стране ударные беспилотники. Воздушные силы сообщили об угрозе для нескольких регионов.

Атаку дронов россияне традиционно начали с юга – с оккупированной территории Херсонщины в направлении Николаевщины. Где сейчас находятся вражеские БПЛА, читайте дальше.

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