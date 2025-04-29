Редкое видео: в ВСУ показали, как пилот истребителя МиГ-29 уничтожает "Шахед"

Довольно часто украинцы могут видеть в сообщениях Воздушных сил, что над сбиванием дронов-камикадзе работает авиация. 29 апреля воздушное командование "Запад" обнародовало видео боевой работы наших пилотов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стратком ВСУ.

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Силы обороны показали сбитие "Шахеда" самолетом

В ВСУ обнародовали вдохновляющее видео.

Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео – уничтожение одного из "Шахедов". На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, которые не долетели до целей, которые не уничтожили ничего на нашей родной земле. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация, как здесь,

– говорится в заметке.

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Интересно! 24 Канал уже писал об этом летчике. Еще маленьким Denfix твердо знал, что хочет стать авиатором.

К слову, 29 апреля в небе Украины воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Они уничтожили 37 беспилотников.