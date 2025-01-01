Последствия атаки ударных дронов на Киев: кадры повреждений

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. в частности, под ударом оказался Киев.

Россия атаковала БпЛА Святошинский район Киева, там загорелся пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.

Смотрите также "Мы будем бороться за каждого из вас": Зеленский обратился к украинцам на ВОТ

Повреждены автомобили

В результате атаки ударных беспилотных ударных аппаратов России зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева.

Предварительно, они упали на нежилую территорию.

Кроме этого, известно, что повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар.

В Святошинском районе трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо.

Повреждены трамвайные пути: смотрите фото

Информацию о пострадавших в результате этого обстрела устанавливают. Кроме этого, известно о падении обломков в Печерском районе. Согласно предварительной информации, остатки упали на нежилую застройку.

Там также указали, что данных о пострадавших не поступало. В КГВА отметили, что относительно повреждений, то сейчас информация выясняется.

Последствия российского обстрела: смотрите фото

Также утром 1 января 2025 года взрывы слышали в Киевской области. Сообщают, что там работала противовоздушная оборона.