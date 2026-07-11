Дроны снова летят на Украину: каким городам грозит опасность
Вечером 11 июля Россия начала традиционный ночной террор против Украины с помощью ударных беспилотников. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Военно-воздушные силы сообщают о передвижении российских дронов в направлении украинских городов.
В каких областях Украины существует угроза со стороны БПЛА?
Где уже объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Краснополья. Харьковская область: группа БПЛА в районе Старого Салтова. Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении Мены и Бахмача с севера. БПЛА в направлении Ахтырки в Сумской области с северо-востока. Группа БПЛА в направлении Шевченково в Харьковской области с юго-востока. КАБы на северо-востоке Харьковской области. Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью – в западном направлении.
Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Краснополья.
Харьковская область: группа БПЛА в районе Старого Салтова.
Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении Мены и Бахмача с севера.
БПЛА в направлении Ахтырки в Сумской области с северо-востока.
Группа БПЛА в направлении Шевченково в Харьковской области с юго-востока.
КАБы на северо-востоке Харьковской области.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью – в западном направлении.