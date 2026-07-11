Дроны снова летят на Украину: каким городам грозит опасность

Вечером 11 июля Россия начала традиционный ночной террор против Украины с помощью ударных беспилотников. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Военно-воздушные силы сообщают о передвижении российских дронов в направлении украинских городов.

В каких областях Украины существует угроза со стороны БПЛА?

Где уже объявлена воздушная тревога: смотрите на карте