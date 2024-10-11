Россия атакует "Шахедами": какие области находятся под угрозой удара

Вечером в пятницу, 11 октября, российские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога распространяется по Украине.

Об атаке российских БпЛА сообщают Воздушные силы ВСУ. Где сейчас вражеские дроны и что уже известно об очередной атаке оккупантов – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА