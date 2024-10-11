Россия атакует "Шахедами": какие области находятся под угрозой удара
Вечером в пятницу, 11 октября, российские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога распространяется по Украине.
Об атаке российских БпЛА сообщают Воздушные силы ВСУ. Где сейчас вражеские дроны и что уже известно об очередной атаке оккупантов – передает 24 Канал.
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Куда движутся вражеские БпЛА
Городские власти в Сумах сообщили о работе ППО. "Шахеды" на востоке Днепропетровщины, курс на север, и в районе Сум, также курс на север. БпЛА с Днепропетровщины – на Полтавщину. Курс северный. Сейчас БПЛА фиксируют в районе Сум, курсом северным. И на Днепропетровщине в районе Павлограда, Зачепиловки, и еще несколько в районе Кривого Рога. БпЛА в районе Сум, курсом на север. В ПС сообщили, что все беспилотники дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины. Сумская область – угроза применения ударных БпЛА. Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА. Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА. Воздушные силы предупредили о БпЛА в Днепре. Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях, Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области зафиксировано движение БпЛА неопределенного типа.
Направления движения "Шахедов"
– говорится в сообщении.
БпЛА на Днепропетровщине
Городские власти в Сумах сообщили о работе ППО.
"Шахеды" на востоке Днепропетровщины, курс на север, и в районе Сум, также курс на север.
БпЛА с Днепропетровщины – на Полтавщину. Курс северный.
Сейчас БПЛА фиксируют в районе Сум, курсом северным. И на Днепропетровщине в районе Павлограда, Зачепиловки, и еще несколько в районе Кривого Рога.
БпЛА в районе Сум, курсом на север.
В ПС сообщили, что все беспилотники дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы предупредили о БпЛА в Днепре.
Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях,
Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области зафиксировано движение БпЛА неопределенного типа.