Россия атакует "Шахедами": какие области находятся под угрозой удара

11 октября 2024, 23:31
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Автор: Полина Буянова

Вечером в пятницу, 11 октября, российские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога распространяется по Украине.

Об атаке российских БпЛА сообщают Воздушные силы ВСУ. Где сейчас вражеские дроны и что уже известно об очередной атаке оккупантов – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА

00:46, 12 октября

Городские власти в Сумах сообщили о работе ППО.

00:16, 12 октября

"Шахеды" на востоке Днепропетровщины, курс на север, и в районе Сум, также курс на север.

23:56, 11 октября

БпЛА с Днепропетровщины – на Полтавщину. Курс северный.

23:54, 11 октября

Сейчас БПЛА фиксируют в районе Сум, курсом северным. И на Днепропетровщине в районе Павлограда, Зачепиловки, и еще несколько в районе Кривого Рога.

23:36, 11 октября

БпЛА в районе Сум, курсом на север.

23:35, 11 октября

Направления движения "Шахедов"

В ПС сообщили, что все беспилотники дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

23:35, 11 октября

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:34, 11 октября

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:33, 11 октября

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:32, 11 октября

Воздушные силы предупредили о БпЛА в Днепре.

Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях,
– говорится в сообщении.

23:31, 11 октября

  • БпЛА в Днепропетровской области. Курсом на север и восток.
  • БпЛА на юге Николаевской области. Курсом на север.
  • БпЛА на севере Херсонской области. Курсом на запад.
23:27, 11 октября

БпЛА на Днепропетровщине

Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области зафиксировано движение БпЛА неопределенного типа.