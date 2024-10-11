"Шахеды", которые в небе, проводят разведку, – в ЦПД сделали важное заявление

По состоянию на утро 11 октября в нескольких областях Украины продолжается воздушная тревога. Десятки дронов остаются в небе.

Атаковать дронами Украину враг начал еще вечером 10 октября. Взрывы раздавались в Киеве и области, а также возле Черкасс. Угроза существовала для северных, центральных и западных регионов.

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"Шахеды" ведут разведку

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, "Шахеды" в воздушном пространстве сейчас выполняют разведывательную функцию. Однако угроза применения их в качестве ударных БПЛА остается значительной. Это сообщение появилось незадолго до 07:00.

Как раз тогда, по данным Воздушных сил, вражеские дроны находились на Черниговщине, Киевщине и Сумщине и двигались в направлении Винницкой, Житомирщины и Полтавщины.

К слову, в Киеве тревога продолжалась более 3 часов. Дроны заходили на столицу по разным направлениям. По словам главы КМВА Сергея Попко, все БПЛА противника были сбиты.