12 июля, 19:33
Группы "Шахедов" вновь терроризируют Украину: в каких регионах существует угроза атаки
Российские войска не прекращают проводить атаки по различным воздушным целям на территории Украины. Вечером 12 июля в небе уже находятся несколько групп ударных беспилотников противника.
О передвижении российских дронов предупреждают Воздушные силы ВСУ, сообщает 24 Канал.
Куда сейчас летят "Шахеды"?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее добраться до безопасного места и оставаться там до отбоя.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
БПЛА в направлении Сум с юго-востока. Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (по предварительным данным).
19:11, 12 июля
19:06, 12 июля
БПЛА в направлении Сум с юго-востока.
Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (по предварительным данным).