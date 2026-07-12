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24 Канал Новости Украины Группы "Шахедов" вновь терроризируют Украину: в каких регионах существует угроза атаки
12 июля, 19:33
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Группы "Шахедов" вновь терроризируют Украину: в каких регионах существует угроза атаки

Дария Черныш

Российские войска не прекращают проводить атаки по различным воздушным целям на территории Украины. Вечером 12 июля в небе уже находятся несколько групп ударных беспилотников противника.

О передвижении российских дронов предупреждают Воздушные силы ВСУ, сообщает 24 Канал.

Куда сейчас летят "Шахеды"?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее добраться до безопасного места и оставаться там до отбоя.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

19:11, 12 июля

БПЛА в направлении Сум с юго-востока.

19:06, 12 июля

Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (по предварительным данным).

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