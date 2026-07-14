Россия нанесла удар по Черниговской области: есть пострадавшие

Очередная вражеская атака с применением беспилотных летательных аппаратов привела к разрушениям и травмированию мирных жителей. Утром 14 июля россияне атаковали Черниговскую область.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке на Черниговскую область?

Под утро российский БПЛА совершил атаку на жилой дом в Нежинском районе.

В результате вражеского удара в доме возник пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали.

В результате атаки травмы получили две женщины, которых госпитализировали в больницу.

Атака на Черниговскую область: смотрите видео

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Напомним, что в ночь на 14 июля под баллистическим обстрелом оказался Киев. После ударов по городу произошло возгорание на складах, горели автомобили, а возле школы обнаружили воронку.

Предварительно, россияне применили 6–8 баллистических ракет. Пуски осуществлялись из Брянска. Вероятно, как минимум половину ракет удалось сбить.

В Одессе вечером тоже гремели взрывы. В направлении города летели ракеты.