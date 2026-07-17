Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия вновь терроризирует украинское небо: где существует угроза
17 июля, 22:12
3

Россия вновь терроризирует украинское небо: где существует угроза

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 17 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:32, 17 июля

22:26, 17 июля

Угроза применения баллистического оружия с юго-восточного направления.

22:14, 17 июля

Курс на Запорожье.

22:13, 17 июля

КАБы в Запорожскую область!

21:56, 17 июля

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в восточной части Харьковской области и в Донецкой области.

21:55, 17 июля

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Черноморск.
БПЛА в Новгород-Северском районе Черниговской области, курс юго-западный.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
БПЛА в Сумской области, курс на Ахтирку.
БПЛА к востоку от Полтавы, курс южный.

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ