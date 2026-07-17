Россия вновь терроризирует украинское небо: где существует угроза
Армия страны-террористки вечером 17 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического оружия с юго-восточного направления. Курс на Запорожье. КАБы в Запорожскую область! Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в восточной части Харьковской области и в Донецкой области. БПЛА из акватории Черного моря, курс на Черноморск.
БПЛА в Новгород-Северском районе Черниговской области, курс юго-западный.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
БПЛА в Сумской области, курс на Ахтирку.
БПЛА к востоку от Полтавы, курс южный.
Угроза применения баллистического оружия с юго-восточного направления.
Курс на Запорожье.
КАБы в Запорожскую область!
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в восточной части Харьковской области и в Донецкой области.
БПЛА из акватории Черного моря, курс на Черноморск.