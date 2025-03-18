Россия выпустила по Украине "Шахеды" несмотря на обещания Путина: для каких регионов есть угроза
Российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды" вечером 18 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Скоростная цель на Сумщине в направлении юго-западном. Киев угроза применения врагом ударных БпЛА! Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога! Запорожье угроза применения врагом ударных БпЛА! Полтавская и Харьковская области угроза применения врагом ударных БпЛА!
Скоростная цель на Сумщине в направлении юго-западном.
Киев угроза применения врагом ударных БпЛА!
Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога!
Запорожье угроза применения врагом ударных БпЛА!
Полтавская и Харьковская области угроза применения врагом ударных БпЛА!