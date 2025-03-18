Россия выпустила по Украине "Шахеды" несмотря на обещания Путина: для каких регионов есть угроза

Российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды" вечером 18 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Путин поддержал отказ от ударов по энергетике на 30 дней и дал соответствующий приказ военным 20:30, 18 марта Скоростная цель на Сумщине в направлении юго-западном. 20:30, 18 марта Киев угроза применения врагом ударных БпЛА! 20:30, 18 марта Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога! 20:21, 18 марта Запорожье угроза применения врагом ударных БпЛА! 20:17, 18 марта Полтавская и Харьковская области угроза применения врагом ударных БпЛА!