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24 Канал Новости Украины Россия выпустила по Украине "Шахеды" несмотря на обещания Путина: для каких регионов есть угроза
18 марта, 20:21
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Россия выпустила по Украине "Шахеды" несмотря на обещания Путина: для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды" вечером 18 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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