Минимум 12 "Шахедов" прошлой ночью залетели в Беларусь: карта

В ночь на 19 января российские "Шахеды" в очередной раз атаковали Украину. Часть из них пересекла воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Беларускі Гаюн.

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Что известно о "Шахедах" в Беларуси

Ночью и в первой половине 19 января зафиксировано не менее 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.

Дроны двигались курсом на Комарин, Лоев, Бывалки, Асаревичи, Красную Буду и проходили через "белорусский коридор",

– пишет Гаюн.

Первый "Шахед" нарушил воздушное пространство Беларуси в 00:50 на Комарин и вылетел на Чернобыль в 00:54. Далее мероприятия были в: 01:50, 05:23 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3 дрона), 07:25 и 13:03.

Примерный маршрут "Шахедов", залетевших в Беларусь / фото Беларускі Гаюн

Авиация Военно-воздушных сил Беларуси ночью не поднималась.

К слову, ночью противник атаковал 61-м ударным БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила 43 из них, еще 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.