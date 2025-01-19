Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Беларускі Гаюн.

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Що відомо про "Шахеди" у Білорусі

Вночі та в першій половині 19 січня зафіксовано щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України.

Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоєв, Бивальки, Асаревичі, Червону Буду та проходили через "білоруський коридор",

– пише Гаюн.

Перший "Шахед" порушив повітряний простір Білорусі о 00:50 на Комарин і вилетів на Чорнобиль о 00:54. Далі заходи були в: 01:50, 05:23 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3 дрони), 07:25 та 13:03.

Приблизний маршрут "Шахедів", що залетіли у Білорусь / фото Беларускі Гаюн

Авіація Військово-повітряних сил Білорусі уночі не підіймалася.

До слова, вночі противник атакував 61-м ударним БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами. ППО збила 43 з них, ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.