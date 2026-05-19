Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Враг запустил "Шахеды", тревога добралась до Киева, а в Харькове –прилет: куда движутся дроны
19 мая, 19:49
3

Враг запустил "Шахеды", тревога добралась до Киева, а в Харькове –прилет: куда движутся дроны

Татьяна Бабич

Российские войска и в дальнейшем терроризируют города Украины дронами. Поэтому для ряда регионов объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ отслеживают вражеские цели в украинском небе, об опасности пишут и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

Смотрите также В Кременчуге прогремели взрывы

Что известно об атаке 19 мая?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае угрозы обстрела.

Где тревога: смотрите на карте

 

19:50, 19 мая

19:48, 19 мая

Дрон атаковал Харьков

Попадание вражеского "Шахеда" зафиксировали в Новобаварском районе города.

На месте возник пожар. Данные о пострадавших уточняются.

19:38, 19 мая

Мониторы информируют о БпЛА с Киевского водохранилища на Киев.

19:35, 19 мая

Угроза баллистики.

19:32, 19 мая

Тревога в Киеве.

19:20, 19 мая

  • БпЛА на севере Киевщины – южным курсом.
  • БпЛА на Сумщине – курс на Терны, Шостку.
  • Полтавщина – БпЛА курсом на Кременчуг.

Связанные темы:

Война России с Украиной Обновлено Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога