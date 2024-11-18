Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия поздно вечером 18 ноября запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские БпЛА
Запорожье – в районе города вражеские БпЛА. Новая группа ударных БпЛА на Сумщине, движутся в направлении Черниговщины. Вражеские БпЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину. Сумская область угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.
Новая группа ударных БпЛА на Сумщине, движутся в направлении Черниговщины.
Вражеские БпЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.
Сумская область угроза применения врагом ударных БпЛА.