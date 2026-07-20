Российские войска вновь проводят атаки с помощью "Шахедов": воздушная тревога распространяется по Украине

Вечером в понедельник, 20 июля, российская оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы со стороны БПЛА в ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Что известно о российской атаке, куда движутся вражеские дроны и каким регионам грозит опасность – читайте в материале "24 Канала".

Куда летят российские "Шахеды"?