Российские войска вновь проводят атаки с помощью "Шахедов": воздушная тревога распространяется по Украине
Вечером в понедельник, 20 июля, российская оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы со стороны БПЛА в ряде регионов объявили воздушную тревогу.
Что известно о российской атаке, куда движутся вражеские дроны и каким регионам грозит опасность – читайте в материале "24 Канала".
Куда летят российские "Шахеды"?
БПЛА над Сумами с севера. Запуски УАБ в Запорожье. Запуски УАБ в Днепропетровской области. Реактивный БПЛА в Татарбунарах. Реактивный БПЛА в южной части Одесской области из акватории Черного моря. Запуски УАБ в северо-восточном и северном направлениях Харьковской области. Запуски УАБ в Сумской области.
БПЛА над Сумами с севера.
Запуски УАБ в Запорожье.
Запуски УАБ в Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА в Татарбунарах.
Реактивный БПЛА в южной части Одесской области из акватории Черного моря.
Запуски УАБ в северо-восточном и северном направлениях Харьковской области.
Запуски УАБ в Сумской области.