О последствиях вражеского удара рассказал глава ОГА Андрей Райкович.

Каковы последствия атаки на Кропивницкий район?

К сожалению, в результате атаки оккупантов есть пострадавший. Это работник предприятия. Его госпитализировали в больницу.

Кроме того, российский обстрел повредил частные дома.

На месте попадания возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно его потушили.

Враг нанес удар по предприятию в Кировоградской области / Фото ГСЧС

Напомним, что ночью Россия атаковала складские помещения сети продуктовых супермаркетов в Одесской области, вызвав масштабный пожар.

В Киевской области под ударом находилась станция технического обслуживания в Бучанском районе и пилорама в Фастовском.

В Запорожье под обстрелом оказались два девятиэтажных жилых дома, торговый центр и высшее учебное заведение. Власти сообщили о 5 раненых.