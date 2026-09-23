Около 08:00 в Ковельском районе зазвучала сирена из-за угрозы беспилотников.

Каковы последствия атаки на Ковель?

В Ковеле раздавались взрывы. Впоследствии власти сообщили, что в результате атаки на город произошло попадание в объект инфраструктуры.

Самое главное – среди людей пострадавших нет. Однако имеются повреждения частного имущества граждан, и на "Горячую линию" уже поступают первые сообщения,

– сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

Он поблагодарил экстренные и коммунальные службы за оперативное реагирование и слаженную работу на местах ликвидации последствий атаки.

Помимо Ковеля, утром враг совершил атаку на Киев. Под ударами оказались продуктовые магазины и автозаправочные станции.

На данный момент в столице известно о двух погибших и более 20 пострадавших.

К ликвидации последствий атаки привлечены около 100 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, в Укрзализныце призвали украинцев быть бдительными во время пребывания возле железнодорожных объектов. При любом уровне тревоги людей призывают укрываться в убежищах.

В компании обещают вернуть деньги за рейс, на который пассажир не успел из-за обстоятельств, связанных с безопасностью.