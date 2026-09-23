Близько 08:00 у Ковельському районі залунала сирена через загрозу безпілотників.

Які наслідки атаки на Ковель?

У Ковелі лунали вибухи. Згодом влада розповіла, що внаслідок атаки на місто сталося влучання в об'єкт інфраструктури.

Найголовніше – серед людей постраждалих немає. Проте є пошкодження приватного майна громадян, і на Гарячу лінію вже надходять перші повідомлення,

– повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Він подякував екстреним та комунальним службам за оперативне реагування та злагоджену роботу на місцях ліквідації наслідків атаки.

Окрім Ковеля, вранці ворог атакував Київ. Під ударами були продуктові магазини, автозаправні станції.

Станом на цю хвилину в столиці відомо про двох загиблих і понад 20 постраждалих.

До ліквідації наслідків атаки залучені близько 100 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Укрзалізниці закликали українців бути пильними під час перебування біля залізничних об'єктів. За будь-якого рівня тривоги людей закликають ховатися в укриття.

У компанії обіцяють повернути гроші за рейс, на який пасажир не встигнув через безпекові обставини.