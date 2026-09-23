Россия атаковала Волынь: зафиксирован удар БПЛА по объекту инфраструктуры
Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. Утром воздушная тревога была объявлена и для западных регионов.
Около 08:00 в Ковельском районе зазвучала сирена из-за угрозы беспилотников.
Каковы последствия атаки на Ковель?
В Ковеле раздавались взрывы. Впоследствии власти сообщили, что в результате атаки на город произошло попадание в объект инфраструктуры.
Самое главное – среди людей пострадавших нет. Однако имеются повреждения частного имущества граждан, и на "Горячую линию" уже поступают первые сообщения,
– сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.
Он поблагодарил экстренные и коммунальные службы за оперативное реагирование и слаженную работу на местах ликвидации последствий атаки.
Помимо Ковеля, утром враг совершил атаку на Киев. Под ударами оказались продуктовые магазины и автозаправочные станции.
На данный момент в столице известно о двух погибших и более 20 пострадавших.
К ликвидации последствий атаки привлечены около 100 спасателей и 20 единиц техники.
Напомним, в Укрзализныце призвали украинцев быть бдительными во время пребывания возле железнодорожных объектов. При любом уровне тревоги людей призывают укрываться в убежищах.
В компании обещают вернуть деньги за рейс, на который пассажир не успел из-за обстоятельств, связанных с безопасностью.