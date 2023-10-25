Россия в который раз ночью массированно атаковала "Шахедами": в каких областях были взрывы

В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину несколькими группами "Шахедов" с разных направлений. Воздушная тревога звучала во многих городах Украины.

Для многих украинцев ночь прошла неспокойно. К сожалению, известно о раненых в результате атаки.

Смотрите также Атака "Шахедами": в Киевской и нескольких областях звучали тревоги, работала ПВО

Что известно об атаке 25 октября

Около 00:00 25 октября воздушные силы объявили тревогу в Киевской области из-за угрозы атаки "Шахедами". Впоследствии вражеские БПЛА зафиксировали в Черкасской области – было сообщено, что они держат вектор движения на Запад Украины. В области около 00:26 раздались взрывы из-за работы ПВО.

Однако менее чем за полчаса воздушные тревоги разрослись на Востоке и на Юге – вражеские объекты были зафиксированы в Харьковской и Николаевской областях. Тем временем дроны, которые залетели с Севера, достигли границы Винницкой области. Чуть более чем за час они распространились по вектору движения, достигнув Житомирской и Хмельницкой областей.

Однако на этом все не закончилось – новые группы "Шахедов" продолжали пересекать Киевскую область, снова направляясь на Запад Украины. В общем, все вражеские дроны, которые не удалось сбить в регионах на Севере, Юге и Востоке, курсировали в сторону Нетишина Хмельницкой области и Староконстантинова – атака на область происходила несколько часов.

Приблизительно в 03:22 в Хмельницкой области сообщили о взрывах.

Кроме Хмельницкой и Черкасской областей, взрывы звучали в Херсонской, Полтавской, Житомирской, и Николаевской областях – везде работала ПВО.

В Славуте взрывы прогремели после отбоя тревоги

В Генеральном штабе сообщили, что ночью враг выпустил по Украине 11 дронов. Все воздушные цели силам ПВО удалось сбить.

В городе Славута в Хмельницкой области ночью было неспокойно. Страшнее всего местным жителям было уже после объявления отбоя воздушной тревоги, поскольку после этого в городе все равно раздавались взрывы. Поэтому городские власти просили людей находиться в укрытиях до специального сообщения.

Впоследствии Славутский городской голова Василий Сидор рассказал о значительные повреждения в общине. По его словам, все службы уже работают над ликвидацией последствий ночной атаки.

Также он сообщил, что ранены. Им оказывают всю необходимую помощь.

Первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин уточнил, что в Шепетовском районе на гражданский объект критической инфраструктуры упали обломки дрона. В результате взрывной волны повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На утро за медицинской помощью в больницу обратились 16 жителей, они с разными видами ранений.

Смотрите также Оккупанты ночью "Шахедами" атаковали Славуту в Хмельницкой области: есть повреждения и раненые

Прошлой ночью враг искал пути для атаки