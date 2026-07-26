Атака "Шахедов" продолжается: какие города Украины под угрозой

Вечером 26 июля оккупанты запустили очередную волну ударных дронов по Украине. Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Днем враг продолжал удары по гражданским объектам. Так, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове, убив двух человек.

Где пролетают вражеские дроны?

В каких регионах объявили тревогу: смотрите на карте