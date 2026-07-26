Атака "Шахедов" продолжается: какие города Украины под угрозой
Вечером 26 июля оккупанты запустили очередную волну ударных дронов по Украине. Во многих областях была объявлена воздушная тревога.
Днем враг продолжал удары по гражданским объектам. Так, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове, убив двух человек.
Где пролетают вражеские дроны?
В каких регионах объявили тревогу: смотрите на карте
БпЛА на Сумы с севера. КАБы в Запорожской области. БпЛА на Запорожье с юга. Реактивный БПЛА на Чернигов с запада. В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар В Сумах раздался взрыв. Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга. Реактивный БПЛА курсом на Чернигов. Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.
БпЛА на Сумы с севера.
КАБы в Запорожской области.
БпЛА на Запорожье с юга.
Реактивный БПЛА на Чернигов с запада.
В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар
В Сумах раздался взрыв.
Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга.
Реактивный БПЛА курсом на Чернигов.
Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.