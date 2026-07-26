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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов" продолжается: какие города Украины под угрозой
26 июля, 21:37
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Атака "Шахедов" продолжается: какие города Украины под угрозой

Анастасия Колесникова

Вечером 26 июля оккупанты запустили очередную волну ударных дронов по Украине. Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Днем враг продолжал удары по гражданским объектам. Так, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове, убив двух человек.

Где пролетают вражеские дроны?

В каких регионах объявили тревогу: смотрите на карте

 

 

21:58, 26 июля

БпЛА на Сумы с севера.

21:51, 26 июля

КАБы в Запорожской области.

21:46, 26 июля

БпЛА на Запорожье с юга.

21:41, 26 июля

Реактивный БПЛА на Чернигов с запада.

21:41, 26 июля

21:36, 26 июля

В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар

21:34, 26 июля

В Сумах раздался взрыв.

21:32, 26 июля

21:31, 26 июля

  • КАБ на север Харьковщины.
  • КАБы в Донецкой области, курс на восток Днепропетровщины.
21:22, 26 июля

Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга.

21:18, 26 июля

Реактивный БПЛА курсом на Чернигов.

21:12, 26 июля

Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.

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