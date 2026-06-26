В Сумах враг атаковал 9-этажный жилой дом

Ночью российские войска обстреляли Сумы. Там зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

Ночью в Сумах раздалась серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Город был под ударом дронов.

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Что известно о попадании в 9-этажку в Сумах?

По данным ГСЧС, ударный беспилотник попал в кровлю 9-этажки. Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома. Очаги горения, обнаруженные на кровле, они оперативно ликвидировали.

Эвакуация жителей дома и тушения пожара / Фото ГСЧС

Враг ударил по 9-этажке в Сумах: смотрите видео

Напомним, что Сумская область постоянно подвергается вражеским обстрелам.

Так, 25 июня россияне ударили по АЗС в Сумах. В результате атаки пострадали 4 человека.

В Глуховской общине дроны попали по складскому помещению. Когда спасатели начали тушить пожар, оккупанты нанесли повторный удар рядом с пожарной автоцистерной. К счастью, весь личный состав успел отойти в безопасное место.

22 июня около 04:50 россияне атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Зноб-Новгордской общине Шосткинского района. В результате вражеской атаки погиб 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранена 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.