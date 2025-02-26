Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в каких регионах угроза вражеского удара
Российская армия вечером 26 февраля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в ряде регионов нашей страны ширится воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда двигаются вражеские дроны
С севера: С юга: Ударные БпЛА удлиняют движение в направлении Кировоградской области. Несколько групп ударных БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину. БпЛА движется через Шостку и Глухов в направлении Черниговщины. Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в Сумскую область. Группа ударных БпЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области.
Движение ударных БпЛА
С севера:
С юга:
Ударные БпЛА удлиняют движение в направлении Кировоградской области.
Несколько групп ударных БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину.
БпЛА движется через Шостку и Глухов в направлении Черниговщины.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в Сумскую область.
Группа ударных БпЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области.