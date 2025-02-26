Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в каких регионах угроза вражеского удара

Российская армия вечером 26 февраля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в ряде регионов нашей страны ширится воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда двигаются вражеские дроны