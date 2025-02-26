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24 Канал Новости Украины Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: в каких регионах угроза вражеского удара
26 февраля, 21:35
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Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в каких регионах угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 26 февраля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в ряде регионов нашей страны ширится воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда двигаются вражеские дроны

21:32, 26 февраля

Движение ударных БпЛА

С севера:

  • БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине;
  • БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;
  • БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины.

С юга:

  • БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу
  • БпЛА в Кировоградской области движутся в северном направлении.
21:02, 26 февраля

Ударные БпЛА удлиняют движение в направлении Кировоградской области.

20:59, 26 февраля

Несколько групп ударных БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину.

20:57, 26 февраля

БпЛА движется через Шостку и Глухов в направлении Черниговщины.

20:52, 26 февраля

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в Сумскую область.

20:32, 26 февраля

Группа ударных БпЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области.