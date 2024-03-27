С севера летят "Шахеды": какие области атакуют оккупанты

Захватчики осуществили пуски ударных беспилотников. В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.

27 марта поздно вечером стало известно о движении вражеских БПЛА над Украиной. Куда направляются российские беспилотники, читайте дальше.

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