"Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Вечером в субботу, 28 июня, оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявили воздушную тревогу.

На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

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Где есть угроза вражеского удара