Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 28 апреля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся "Шахеды"
"Измаильский район, будьте в укрытиях", – написал глава Одесской ОГА. Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Черниговская, Одесская области – угроза применения ударных БПЛА. Угроза ударных БПЛА с северо-восточного направления, пишут мониторы. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА. По данным мониторинговых каналов, есть угроза ударных БпЛА с Южного направления. "Группа БпЛА в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
"Измаильский район, будьте в укрытиях", – написал глава Одесской ОГА.
Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Черниговская, Одесская области – угроза применения ударных БПЛА.
Угроза ударных БПЛА с северо-восточного направления, пишут мониторы.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
По данным мониторинговых каналов, есть угроза ударных БпЛА с Южного направления.
"Группа БпЛА в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.