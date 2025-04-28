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24 Канал Новости Украины Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
28 апреля, 23:20
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Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 28 апреля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся "Шахеды"

23:16, 28 апреля

"Измаильский район, будьте в укрытиях", – написал глава Одесской ОГА.

23:02, 28 апреля

Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

22:47, 28 апреля

Черниговская, Одесская области – угроза применения ударных БПЛА.

22:37, 28 апреля

Угроза ударных БПЛА с северо-восточного направления, пишут мониторы.

22:34, 28 апреля

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.

22:10, 28 апреля

По данным мониторинговых каналов, есть угроза ударных БпЛА с Южного направления.

"Группа БпЛА в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.