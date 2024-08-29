Взрывы и вспышка в небе: в Беларуси впервые применили авиацию для сбивания российского "Шахеда"

В ночь на 29 августа Россия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Один из беспилотников залетел на территорию Беларуси, после чего его попытались сбить.

По данным мониторинговой группы, беспилотник был зафиксирован в Ельском районе Гомельской области. Там было слышно несколько взрывов.

Смотрите также В Киеве обломки дрона-камикадзе упали на детскую площадку и дом

Белорусские истребители стреляли по российскому дрону

После захода российского дрона в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут делал попытки догнать его.

Около 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

Важно! Это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить российский дрон-камикадзе.

Как двигался "Шахед" во время ночной атаки / фото "Беларускі Гаюн"

Отметим, что это далеко не первый случай захода "Шахедов" в Беларусь. В частности, такой инцидент произошел и во время предыдущей атаки России – 27 августа.

Также это повторялось и 26 августа. БПЛА обнаружены в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.