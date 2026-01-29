Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Как отработала ПВО, рассказали в Воздушных силах.

Как отработала ПВО?

С 18:00 28 января было зафиксировано 105 ударных БпЛА Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Атака осуществлялась из Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Примерно 70 из зафиксированных беспилотников были "Шахедам".

Предварительно, по состоянию на 8:30, ПВО сбила/подавила 84 вражеских БпЛА на севере, юге, центре и востоке страны.

Было зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– отметили в Воздушных силах.

Где раздавались взрывы в ночь на 29 января?