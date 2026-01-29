Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Как отработала ПВО, рассказали в Воздушных силах.
Как отработала ПВО?
С 18:00 28 января было зафиксировано 105 ударных БпЛА Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Атака осуществлялась из Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Примерно 70 из зафиксированных беспилотников были "Шахедам".
Предварительно, по состоянию на 8:30, ПВО сбила/подавила 84 вражеских БпЛА на севере, юге, центре и востоке страны.
Было зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
– отметили в Воздушных силах.
Где раздавались взрывы в ночь на 29 января?
Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а также из РСЗО "Град". В результате атаки пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.
Вражеская армия также атаковала Одессу беспилотниками. Поврежден объект инфраструктуры, но информация о пострадавших не поступала.
В Хмельницкой области тоже раздавались взрывы. Угроза от российских беспилотников была для Староконстантинова.