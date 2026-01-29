Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Як відпрацювала ППО, розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО?
З 18:00 28 січня було зафіксовано 105 ударних БпЛА Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Атака здійснювалася із Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Приблизно 70 із зафіксованих безпілотників були "Шахедам".
Попередньо, станом на 8:30, ППО збила/подавила 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Було зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
– наголосили у Повітряних силах.
Де лунали вибухи у ніч на 29 січня?
Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, а також з РСЗВ "Град". Унаслідок атаки постраждали двоє осіб, одна з яких у важкому стані.
Ворожа армія також атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, але інформація про постраждалих не надходила.
На Хмельниччині теж лунали вибухи. Загроза від російських безпілотників була для Старокостянтинова.