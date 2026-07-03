Прилеты по 21 объекту: как и чем Россия атаковала Украину в ночь на 3 июля

Ночью Россия в очередной раз устроила воздушный террор украинских городов. К сожалению, не обошлось без прилетов.

Оккупанты применили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две ракеты и 105 ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы.

Актуально Основное направление удара – Киев: в Воздушных силах рассказали подробности вражеской атаки

Как отработали силы ПВО в ночь на 3 июля?

По состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 83 цели – 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 82 вражеских БПЛА разных типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 21 ударного БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков на 5 локациях,

– уточнили военные.

Отметим, что ночью россияне 4 раза атаковали автозаправочные станции на Сумщине. В Сумах россияне дважды ударили по АЗК. По предварительной информации, повторный удар был нанесен реактивным БПЛА.

В Роменской общине враг попал БПЛА в многоквартирный дом. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар. К сожалению, погибли две женщины, пожилой мужчина и маленький ребенок – девочка, которой не было и двух лет. Российский удар унес ее жизни вместе с мамой. Еще трое мужчин ранены в результате этой атаки.

Враг атаковал БПЛА город Лозовая на Харьковщине. Там пострадали 6 человек, из них 3 детей. Врачи "скорой" госпитализировали 10-летнюю девочку. Было попадание в частное домовладение – горели жилой дом и два легковых автомобиля. На момент удара жители находились в погребе.