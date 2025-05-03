Россия снова запустила "Шахеды": откуда и куда они летят

Вечером 3 мая оккупанты запустили ударные дроны по Украине. Первая группа БПЛА появилась с юга.

Каждую ночь Россия терроризирует Украину "Шахедами". В ночь на 3 мая враг ударил по Харькову дронами с термобарическими боевыми частями, передает 24 Канал.

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