Россия начала новую атаку "Шахедами": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 3 января в очередной раз запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские БПЛА
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Новые группы ударных БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Новые группы ударных БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.