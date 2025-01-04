Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киевщины

Россия вечером 4 января снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части регионов Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Где есть угроза атаки "Шахедами"