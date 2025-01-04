Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киевщины
Россия вечером 4 января снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части регионов Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Где есть угроза атаки "Шахедами"
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока Вражеский БпЛА в направлении Нежина (Черниговская область) с северо-востока. Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный. Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока
Вражеский БпЛА в направлении Нежина (Черниговская область) с северо-востока.
Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.