Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киевщины

4 января 2025, 19:11
Читати новину українською
Автор: Ирина Марцияш

Россия вечером 4 января снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части регионов Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Россияне атаковали Сумскую область "Шахедом" со шрапнелью

Где есть угроза атаки "Шахедами"

19:06, 04 января

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.

18:54, 04 января

  • БПЛА на юге Черниговской области, курс - юго-западный;
  • БПЛА на границе Сумщины, Черкасской, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
18:30, 04 января

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока

18:25, 04 января

Вражеский БпЛА в направлении Нежина (Черниговская область) с северо-востока.

18:23, 04 января

Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный.

17:44, 04 января

Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.

17:42, 04 января

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:41, 04 января

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.