Пламя охватило частные дома: все, что известно о "пасхальной" атаке России
В ночь на 5 мая россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. Под основным ударом оказались Харьков и Днепр.
Даже самый большой христианский праздник не остановил россиян, которые называют себя поборниками православия, от циничного удара по гражданской инфраструктуре Украины. Что именно натворили оккупанты в пасхальную ночь, читайте дальше.
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Сколько "Шахедов" выпустили оккупанты
Запуски первых групп БпЛА враг осуществил еще поздно вечером 4 мая. Противник запустил "Шахеды" сразу с двух направлений – северного и южного.
Так, группа из Курской области зашла на территорию Украины через Харьковскую область, а группа из оккупированного Крыма попала сначала на Херсонщину.
Работа Сил ПВО по вражеским дронам продолжалась более 2 часов.
Утром Воздушные силы сообщили, что в целом оккупанты атаковали 24-мя беспилотниками. 23 из них нашим защитникам удалось уничтожить.
Российские дроны-камикадзе были ликвидированы в пределах Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей.
В Харькове попадание в жилом секторе
Незадолго до часу ночи в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Тогда мэр города подтвердил попадание по жилому сектору в Основянском районе. Терехов рассказал о возгорании трех частных домов.
Позже в ГСЧС уточнили, что горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 квадратных метров.
Известно, что один из беспилотников, которые атаковали Харьков, упал в 10 метрах от дома спасателя Вячеслава Кущенко. Чудом мужчина не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.
По состоянию на утро в результате дроновой атаки на Харьков 6 человек пострадали. Среди них – трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка.
У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пяти других пострадавших – острая реакция на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.
Последствия удара по Харькову / Фото прокуратура
На Днепропетровщине повреждены инфраструктурные объекты
Не оставляли в покое ночью россияне и Днепропетровскую область. Именно там была сбита половина запущенных "Шахедов". 10 дронов-камикадзе ликвидировали в Днепровском районе,
1 – в Криворожском районе, еще один – в Никопольском районе.
Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Там возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.
В Слобожанской громаде разбиты две машины и магазин.
По Никопольщине враг бил и дронами, и артиллерией.
В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.
К счастью, среди людей пострадавших нет.
Атака на Днепропетровщину / Фото Сергей Лысак