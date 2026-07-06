Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза

Армия страны-террористки в ночь на 7 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА и угрозы.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте