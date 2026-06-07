Россия атакует Украину дронами: в Харькове прогремели взрывы, где объявлена угроза БПЛА

Российская армия снова запустила беспилотники, которые атакуют города Украины. В части областей объявлена воздушная тревога, раздаются первые взрывы.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ рассказывает о движении вражеских БПЛА на территории Украины.

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Где фиксируют вражеские дроны?

Воздушная тревога в регионах: смотрите на карте