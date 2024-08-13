Россия ударила дронами по гражданским объектам Черниговщины: повреждены здания, возник пожар

В результате атаки российских дронов на Черниговскую область пострадала гражданская инфраструктура. Враг не прекращает воздушного террора.

Во вторник утром, 13 августа, Министерство внутренних дел рассказало о последствиях ночного обстрела Черниговщины. Самое главное, к счастью, нет погибших и пострадавших среди людей

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" из Курска: отбой тревоги дали только в семь утра

Атака дронов на Черниговщину

Как констатировали в ведомстве, во время ударов беспилотниками по региону пострадали гражданские здания. На место пожара выехали спасатели вместе с соответствующей техникой.

Черниговская область. Ночью российские войска атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру области. Повреждены здания, возник пожар. К ликвидации последствий удара привлекались 4 единицы техники и 25 чрезвычайников.

МВД опубликовало кадры, на которых видно пожарных Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, укрощающих пламя на объекте в Черниговской области.

Спасатели ликвидируют пламя, возникшее в результате атаки дронов / Фото ГСЧС

Воздушная тревога в Черниговской области прозвучала в 22:48 (12 августа). Около 01:21 (13 августа) Воздушные силы писали о группах "Шахедов" в этом регионе. Впоследствии прозвучал отбой, потом – снова тревога. И так еще раз. В конце концов, в 07:47 окончательно угроза миновала.

Смотрите также Бои в Курской области и наступление россиян в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

Украинские защитники констатировали, что в ночь с 12 на 13 августа удалось ликвидировать 30 из 38 российских дронов типа "Шахед", летевших на различные области Украины. Запускали цели россияне с Приморско-Ахтарска, а также Курска.