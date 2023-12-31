Летят "Шахеды" и угроза баллистики: во многих областях тревоги

Россияне предали своей привычке атаковать Украину беспилотниками ночью и решили запустить их днем. Мониторинговые каналы сообщают о запуске "Шахедов" с юга.

Во вторую половину дня 31 декабря Воздушные силы предупредили об угрозе ударов дронами-камикадзе. Для каких областей существует опасность и куда двигаются враждебные цели. 24 Канал.

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Россияне запустили БпЛА

Приблизительно в 15:48 мониторинговые каналы сообщили о запуске беспилотников с юга. Уже впоследствии Воздушные силы анонсировали опасность ряду областей, в частности Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины.

Несколько новых групп "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровщины. 16:43 Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской, Николаевской областей. 16:39 "Шахеды" из Харьковщины, Днепропетровщины в направлении Полтавщины. 16:10 "Шахеды" находятся вблизи Павлограда. 16:07 Шахеды двигаются в направлении Лозовой Харьковской области. 16:06 Кировоградская область "покраснела". 15:56 Шахеды - на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины двигаются на север.

Для каких областей существует угроза / Фото

Атака ракетами

Параллельно с угрозой беспилотников для Харьковской области возникла другая опасность.

В 16:00 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для области с территории Белгородской области.

Позже в Чугуевском районе Харьковской области раздался взрыв. В Харьковской ОВА заявили о минимум четырех ударах по территории области ракетами С-300.

В сторону Днепра - управляемая авиационная ракета Х-59.Ракета в Николаевской области. Курс – северо-западный.Ракеты летят с юга на Кривой Рог.Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.