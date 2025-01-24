Враг атаковал "Шахедами", в России раздавались взрывы во многих регионах: хронология 1066 дня войны
Уже 1066 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 января, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды": волна ударных дронов врага движется на Запад
К сожалению, два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину. Воздушная тревогу на Львовщине объявили в 04:24. Через полчаса глава ОВА Максим Козицкий сообщил о работе сил противовоздушной обороны. На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем. Локаций не называем! Около 4 утра временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник опубликовал информацию о последствиях воздушной атаки врага. В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6 – 9 этажах, В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 квадратных метров. Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага, поэтому силы противовоздушной обороны работают, отражая атаку. По информации мониторинговых каналов, дроны подлетали и к самому Киеву, поэтому работу ПВО слышали и киевляне. В российском Брянске сообщают о попадании по территории завода "Кремний ЭЛ". Предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который изготавливает детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь". Россияне жалуются на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское. Добавим, что в Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Согласно обнародованной информации, ограничения в области ввели ориентировочно в 00:22. Впоследствии к ним присоединился аэропорт Внуково. В Рязани местные жители сообщают о массированной атаке БпЛА. По их словам, в городе слышна сирена, работает ПВО и раздаются взрывы. Эту информацию подтвердил Андрей Коваленко, также отметив, что в Рязани расположена нефтебаза. Нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых в нефтяной промышленности России, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает. Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России,
В результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину есть погибшие и пострадавшие
Погибшего обнаружено на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано.
Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.
Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острую реакцию на стресс.
Во Львовской области взрывы – работает ПВО
– написал он.
Враг атаковал Киевскую область
– написал он.
На Киевщине и возле Киева работает ПВО по ударным БпЛА
Взрывы слышали в Брянске
Дроны летели на Москву, россияне заявляют о сбивании
В Рязани заявляют о массированной атаке БПЛА
– говорится в сообщении.
К сожалению, два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину.
Воздушная тревогу на Львовщине объявили в 04:24. Через полчаса глава ОВА Максим Козицкий сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем. Локаций не называем!
Около 4 утра временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник опубликовал информацию о последствиях воздушной атаки врага.
В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6 – 9 этажах,
В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 квадратных метров.
Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага, поэтому силы противовоздушной обороны работают, отражая атаку.
По информации мониторинговых каналов, дроны подлетали и к самому Киеву, поэтому работу ПВО слышали и киевляне.
В российском Брянске сообщают о попадании по территории завода "Кремний ЭЛ". Предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который изготавливает детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь".
Россияне жалуются на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское.
Добавим, что в Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Согласно обнародованной информации, ограничения в области ввели ориентировочно в 00:22. Впоследствии к ним присоединился аэропорт Внуково.
В Рязани местные жители сообщают о массированной атаке БпЛА. По их словам, в городе слышна сирена, работает ПВО и раздаются взрывы. Эту информацию подтвердил Андрей Коваленко, также отметив, что в Рязани расположена нефтебаза.
Нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых в нефтяной промышленности России, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает. Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России,