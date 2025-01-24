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24 января 2025, 07:08
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Враг атаковал "Шахедами", в России раздавались взрывы во многих регионах: хронология 1066 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1066 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 января, сообщает 24 Канал.

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06:15, 24 января

В результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину есть погибшие и пострадавшие

К сожалению, два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину.

Погибшего обнаружено на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано.

Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острую реакцию на стресс.

04:58, 24 января

Во Львовской области взрывы – работает ПВО

Воздушная тревогу на Львовщине объявили в 04:24. Через полчаса глава ОВА Максим Козицкий сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем. Локаций не называем!
– написал он.

04:00, 24 января

Враг атаковал Киевскую область

Около 4 утра временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник опубликовал информацию о последствиях воздушной атаки врага.

В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6 – 9 этажах,
– написал он.

В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 квадратных метров.

03:09, 24 января

На Киевщине и возле Киева работает ПВО по ударным БпЛА

Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага, поэтому силы противовоздушной обороны работают, отражая атаку.

По информации мониторинговых каналов, дроны подлетали и к самому Киеву, поэтому работу ПВО слышали и киевляне.

02:33, 24 января

Взрывы слышали в Брянске

В российском Брянске сообщают о попадании по территории завода "Кремний ЭЛ". Предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который изготавливает детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь".

00:32, 24 января

Дроны летели на Москву, россияне заявляют о сбивании

Россияне жалуются на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское.

Добавим, что в Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Согласно обнародованной информации, ограничения в области ввели ориентировочно в 00:22. Впоследствии к ним присоединился аэропорт Внуково.

00:26, 24 января

В Рязани заявляют о массированной атаке БПЛА

В Рязани местные жители сообщают о массированной атаке БпЛА. По их словам, в городе слышна сирена, работает ПВО и раздаются взрывы. Эту информацию подтвердил Андрей Коваленко, также отметив, что в Рязани расположена нефтебаза.

Нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых в нефтяной промышленности России, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает. Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России,
– говорится в сообщении.