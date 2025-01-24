Враг атаковал "Шахедами", в России раздавались взрывы во многих регионах: хронология 1066 дня войны

Уже 1066 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 января, сообщает 24 Канал.

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