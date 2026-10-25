"Повторный удар по спасателям": Россия цинично атаковала Харьков
Российские войска атаковали беспилотниками Харьков, нанеся удары по двум районам города. В результате обстрела вспыхнули пожары, а также есть пострадавшие.
Как сообщили в ГСЧС Украины, БПЛА поразили торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе. На объектах сразу возникли возгорания, пострадал один человек.
Повторный удар по спасателям
Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. В результате этого ранения получили двое спасателей, а пожарная автоцистерна была полностью уничтожена.
В торговом центре из-за попадания возник масштабный пожар. Во время его тушения получил травму еще один спасатель.
Всего ранения получили четыре человека.
Последствия атаки на Харьков / Фото ГСЧС
Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что в ночь на 25 октября под ударами россиян находился Новобаварский район Харькова. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четыре человека пострадали.
Накануне оккупанты ударили по Лозовой. На территории частного предприятия возник пожар в складском здании. Один человек погиб, еще трое пострадали.
Ранее, 22 октября, россияне попали по рынку в Лозовой, в результате чего погибли два человека.