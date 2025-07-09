Обломок "Шахеда" убил жителя Хмельницкой области во время ночной атаки
- В ночь на 9 июля Россия атаковала Украину дронами "Шахед" и ракетами, в результате чего в Хмельницкой области погиб местный житель от обломков дрона.
- Россия запустила 728 беспилотников и 13 ракет, из которых 718 были обезврежены; основной целью атаки был Луцк.
В ночь на 9 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами "Шахед" и ракетами. К сожалению, в Хмельницкой области обломок вражеского БпЛА убил местного жителя.
Тело жертвы направили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
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В Хмельницкой области в результате ночной атаки погиб человек
В Хмельницком районе во время ночной атаки России против Украины погиб человек.
Погибший человек, 1960 года рождения, получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed",
– сообщил Сергей Тюрин.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, Россия в ночь на 9 июля запустила по Украине рекордное количество средств воздушного нападения. Атаковала 728 беспилотниками и 13 ракетами различных типов. Обезврежено 718 воздушных целей. В то же время на Волынь залетело около 50 БпЛА и 5 ракет, в частности 4 "Кинжалы", основной целью атаки был Луцк. Мы публиковали подробную карту движения вражеских дронов и ракет ночью 9 июля.