Тіло жертви направили на судово-медичну експертизу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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На Хмельниччині внаслідок нічної атаки загинула людина

У Хмельницькому районі під час нічної атаки Росії проти України загинула людина.

Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed",

– повідомив Сергій Тюрін.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, Росія в ніч на 9 липня запустила по Україні рекордну кількість засобів повітряного нападу. Атакувала 728 безпілотниками та 13 ракетами різних типів. Знешкоджено 718 повітряних цілей. Водночас на Волинь залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет, зокрема 4 "Кинджали", основною ціллю атаки був Луцьк. Ми публікували детальну мапу руху ворожих дронів та ракет вночі 9 липня.