Повреждены дома в 3 районах: полиция показала последствия удара "Шахедами" по Киеву
В ночь на 29 августа российские войска атаковали Киев ударными дронами. В результате обстрела правоохранители сообщают о последствиях в 3 районах столицы.
По предварительной информации полиции, были зафиксированы повреждения частных и многоэтажных домов. Пока информация о пострадавших и жертвах отсутствует.
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Российские дроны повредили дома гражданских людей
Во время ночной атаки противника были повреждены три квартиры в многоэтажном доме в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.
Кроме того, обломки вражеских дронов были обнаружены в нескольких местах Днепровского района, где их обследуют специалисты взрывотехнической службы полиции.
Важно! Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Полиция показала последствия удара "Шахедами" по Киеву / Главное управление Национальной полиции в Киеве
На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы столичной полиции
Что известно о ночной атаке на Киев
Из-за атаки ударных БПЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Следовательно, суммарно она продолжалась около 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка русских дронов.
Отметим, что российская атака этой ночью продолжалась в районе 10 часов. Подробности читайте в материале 24 Канала.