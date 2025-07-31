Масштабная атака по Киеву: есть жертвы, количество пострадавших резко возросло
- В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, в том числе и дети.
- Больше всего пострадал Соломенский район, бригады "скорой" продолжают работать на местах вызовов.
Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 31 июля. В результате атаки оккупационных войск пострадало много людей, также есть погибшие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя КГВА Тимура Ткаченко.
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Сколько людей пострадало в результате атаки на Киев?
Россия нанесла очередной масштабный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Больше всего пострадал Соломенский район столицы.
Известно, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 52 человека. Около 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти.
В 07:42 стало известно о шести погибших в Киеве. Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском.
Среди погибших ребенок, мальчик шесть лет. Продолжается спасательная операция.
– написал Тимур Ткаченко.
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Напомним, что Россия также атаковала Киев ударными БПЛА в ночь на 28 июля. Тогда пострадало 8 человек, в частности трехлетняя девочка.