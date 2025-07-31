Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 31 июля. В результате атаки оккупационных войск пострадало много людей, также есть погибшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя КГВА Тимура Ткаченко.

Смотрите также Много пожаров в Киеве, есть пострадавшие: какие последствия массированной атаки "Шахедов"

Сколько людей пострадало в результате атаки на Киев?

Россия нанесла очередной масштабный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Больше всего пострадал Соломенский район столицы.

Известно, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 52 человека. Около 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти.

В 07:42 стало известно о шести погибших в Киеве. Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском.

Среди погибших ребенок, мальчик шесть лет. Продолжается спасательная операция.

– написал Тимур Ткаченко.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что Россия также атаковала Киев ударными БПЛА в ночь на 28 июля. Тогда пострадало 8 человек, в частности трехлетняя девочка.