24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов" на Николаев: пострадали супруги, повреждены энергообъекты
23 февраля, 10:29
2

Атака "Шахедов" на Николаев: пострадали супруги, повреждены энергообъекты

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия атаковала Николаевскую область БПЛА "Шахедами".
  • Повреждена энергетическая и критическая инфраструктура.
  • Ранены 58-летние супруги.

За прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Под ударом была энергетическая и критическая инфраструктура. ️

В ночь на 23 февраля в области было обезврежено 8 ударных БПЛА. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.

Какие последствия атаки России на Николаевскую область?

В Николаеве в результате дроновой атаки и падения обломков ранения получили супруги – 58-летние мужчина и женщина. Их госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное – средней тяжести.

Также повреждены 8 частных домов, складское помещение, инфраструктура на территории промышленного предприятия и один легковой автомобиль.

Повреждениям подверглись и энергообъекты. По состоянию на 20:08 все потребители были запитаны.

В Баштанском районе "Шахеды" повредили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Снигиревской общине.

В Николаевском районе враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую общину.

Что известно о российском обстреле Украины 23 февраля?

  • Россия запустила одну баллистическую ракету "Искандер-М", а также 126 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 105 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Есть попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков на одной локации.
  • Ночной террор Одесской области унес жизни 2 человек – 20-летней девушки и мужчины в возрасте примерно 45 лет. Три человека пострадали, двое – в тяжелом состоянии.
  • Оккупанты попали дронами по Запорожью – погиб 33-летний мужчина, ранения получил 45-летний мужчина. Поврежден промышленный объект.