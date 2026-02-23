Атака "Шахедов" на Николаев: пострадали супруги, повреждены энергообъекты

За прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Под ударом была энергетическая и критическая инфраструктура. ️

В ночь на 23 февраля в области было обезврежено 8 ударных БПЛА. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.

Какие последствия атаки России на Николаевскую область?

В Николаеве в результате дроновой атаки и падения обломков ранения получили супруги – 58-летние мужчина и женщина. Их госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное – средней тяжести.

Также повреждены 8 частных домов, складское помещение, инфраструктура на территории промышленного предприятия и один легковой автомобиль.

Повреждениям подверглись и энергообъекты. По состоянию на 20:08 все потребители были запитаны.

В Баштанском районе "Шахеды" повредили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Снигиревской общине.

В Николаевском районе враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую общину.

Что известно о российском обстреле Украины 23 февраля?