Это ужасно было, – одесситы рассказали о последствиях российской атаки

В ночь на 28 января россияне атаковали Одессу. В результате этого были разрушены жилые дома, а также загорелись легковые автомобили.

Жители города говорят, что этой ночью в Одессе было очень страшно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Одесса" и "Радио Свобода".

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Что рассказали жители о российской атаке

Владелец одной из сгоревших легковушек Геннадий Куликов говорит, что в его доме выпало несколько окон.

Посекло остеклением. Слава Богу, нет погибших, это самое главное, а то, что железо сгорело... ну, это война и мы переживем, а "русский мир" пойдет в определенном направлении,

– добавляет мужчина.

Одесситы говорят, что когда проснулись, видели автомобили в огне. Однако ничего не могли поделать, ведь, по словам жителей, "подойти к ним было невозможно".

Соседка Геннадия Алла рассказывает, что когда была взрывная волна, они с семьей проснулись и прежде всего забрали ребенка из своей комнаты в коридор. Женщина отмечает, что звук "Шахеда" был очень громким.

В то же время еще одна одесситка отмечает, что взрыв был не один.

Жительница Одессы рассказала о российской атаке: видео "Радио Свобода"

Первый раз вышла, потом как будто стихло. Вернулась сюда, снова прилегла, а тогда как бахнуло! Через какое-то время снова. И мы все выбежали. Один разрыв, второй, третий. Стекло полетело. Сидели дрожали там, в коридорчике маленьком. Это ужасно было,

– говорит женщина.

Еще один местный житель рассказал, что его машина сгорела, а в доме повыбивало окна. По словам мужчины, несколько его соседей в результате российской атаки получили травмы.

Напомним, что в ночь на 28 января Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали по меньшей мере 4 человека, в частности госпитализировали 91-летнего мужчину. Другим пострадавшим оказали помощь на месте.

В одном из дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей. Кроме этого, поврежден склад с зерном.