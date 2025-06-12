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24 Канал Новости Украины Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
11 июня, 23:10
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Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" в ночь на 12 июня. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"

Для каких областей есть угроза: смотрите на карте

23:44, 11 июня

"Шахеды" с Черного моря движутся в направлении Вилково и Татарбунаров.

23:39, 11 июня

Отбой угрозы применения баллистики.

23:20, 11 июня

Также есть угроза применения баллистического вооружения с Юга.

23:17, 11 июня

Большая группа вражеских ударных БпЛА над акваторией Черного моря – курсом на Одесскую область.

23:08, 11 июня

БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину.

23:04, 11 июня

Группа вражеских ударных БпЛА с юга – на Херсонщину.