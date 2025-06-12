Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" в ночь на 12 июня. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"

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