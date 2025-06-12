Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" в ночь на 12 июня. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас российские "Шахеды"
Для каких областей есть угроза: смотрите на карте
"Шахеды" с Черного моря движутся в направлении Вилково и Татарбунаров. Отбой угрозы применения баллистики. Также есть угроза применения баллистического вооружения с Юга. Большая группа вражеских ударных БпЛА над акваторией Черного моря – курсом на Одесскую область. БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину. Группа вражеских ударных БпЛА с юга – на Херсонщину.
"Шахеды" с Черного моря движутся в направлении Вилково и Татарбунаров.
Отбой угрозы применения баллистики.
Также есть угроза применения баллистического вооружения с Юга.
Большая группа вражеских ударных БпЛА над акваторией Черного моря – курсом на Одесскую область.
БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину.
Группа вражеских ударных БпЛА с юга – на Херсонщину.