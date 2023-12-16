Летят группами и маневрируют: Игнат о том, почему из-за "Шахедов" тревога длится почти 5 часов

Российские оккупанты 16 декабря атаковали Украину, используя "Шахеды". При этом воздушная тревога в Украине длилась 4 часа 15 минут. О чем свидетельствует продолжительность воздушной тревоги объяснили в Воздушных Силах.

Как правило, оккупанты начинают запускать дроны-камикадзе с вечера. Из-за большого запаса хода беспилотники могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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В Воздушных Силах рассказали о тактике маневра "Шахедов"

Юрий Игнат отметил, что запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются и маневрируют. Он отметил, что запас хода у них велик. Это двигатели внутреннего сгорания.

Тот маршрут, который проложили операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а затем уже заходить на цель,

– рассказал спикер Воздушных Сил.

Он отметил, что пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока украинские защитники не уничтожат последний вражеский "Шахед".

В чем причина длинной тревоги

Игнат отметил, что время атак не очень отличается. "Шахеды" всегда летали долго.

По его словам, ранее их пускали из Херсонской области, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым.

Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит,

– резюмировал Игнат.

Кроме этого, спикер Воздушных сил предположил, что ранее враг запускал "Шахеды" больше по прямой. На сегодня оккупанты ставят перед собой несколько иные цели:

найти слабые места;

выявить места, где уничтожили БПЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников;

нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

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